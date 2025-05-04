港超聯　尾段打少個　傑志1球贏標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（4日）頭場，標準流浪在青衣運動場主場迎戰傑志。兩名主力明加索夫、陳俊樂傷愈復出的「藍鳥」，尾段雖有鐘樂安領紅，但仍憑迪美路夫一箭定江山，最終1球小勝流浪，聯賽兩連勝。

流浪續由奧力斯把關，倒戈的張廣然擔任右閘，巴拉克與比迪高在中場派牌，劉智樂任單箭頭。「藍鳥」則由鄧達思、艾里奧扼守中路，陳傲軒、費蘭度和迪美路夫組成前線三叉戟，明加索夫、陳俊樂復出惟先列後備。

今場兩隊同樣屬於「風流波」，直至26分鐘傑志才有埋門，費蘭度罰球直射，被奧力斯擋出底線。流浪之後站穩陣腳，36分鐘比迪高前場搶得腳下球，直線傳給劉智樂，後者窄角度起腳斜出。2分鐘後劉智樂禁區內被鄧達思撞跌，球證起初直指十二碼，但他在翻查VAR後更改判決，傑志逃過一劫，半場兩隊互交白卷。

易邊後流浪繼續搶攻，58分鐘比迪高策動反擊，巴拉克勁射被泰利撲走。不過傑志隨即還以顏色，2分鐘後祖連奴斬入禁區，顏卓彬插水式飛頂，未能考驗奧力斯。64分鐘陳傲軒落底橫傳，迪美路夫近門撞入，終助傑志先開紀錄。

「藍鳥」之後換入養傷多時的明加索夫，70分鐘他即交出一記精彩傳送，但馬查度起腳再次被奧力斯救出。同樣傷愈復出的陳俊樂、鐘樂安尾段亦後備入替，但後者86分鐘在跣腳後情急拉跌單刀的劉智樂，被球證紅牌罰離場。不過「藍鳥」十人迎戰下，後防未受太大考驗，最終維持贏流浪1比0。