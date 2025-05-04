港超聯　養傷4個月復出　明加索夫：希望唔影響續約

傑志周日（4日）出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，作客青衣運動場以1球小勝標準流浪，當中焦點為兩名養傷多時的主力明加索夫（Mingi）、陳俊樂，是日齊齊復出。前者賽後受訪，對相隔約4個月再返球場感到開心；此外季後便完約的他，又希望傷患不會影響續約。

翼鋒明加索夫自1月18日對東方的聯賽傷出後，相隔約4個月，今場對流浪終於能夠重返球場，並後備上陣約25分鐘；期間更差點交出助攻，可惜馬查度攻門被對方門將奧力斯撲出，賽後Mingi亦難掩興奮：「真係好開心，依種感覺難以用文字形容，相信只有長抖過嘅球員先可以明白。賽前只係練過5課波，但好感激教練肯畀我落場，希望最後兩場踢得更好，幫球隊提升到埋門把握力，自己會努力爭取入波、助攻，幫球隊攞晒6分！」

Mingi受傷患困擾下，今季各項賽事只上陣13次，而他與傑志的合約季尾亦會完結，這名前屆香港足球先生透露來季去向未明：「當然我想留喺香港，但依一刻我唔能夠完全確定，一切要等球會決定。無錯今季自己傷咗好耐，對續約點都有啲影響，不過多年以來同傑志一齊贏過好多獎項，大家關係好好，球隊都好清楚我嘅能力，嚟緊會同球隊坐低傾吓。」

至於自11月2日對理文聯賽後養傷至今的中場陳俊樂，是日則在84分鐘後備入替，賽後他表示感覺良好，惟稱要時間重拾比賽感覺：「都想代表港隊嚟緊踢亞盃外，希望依幾場爭取落場踢多啲，慢慢提升番狀態。今日只係踢咗一陣，但都要慢慢嚟，冇得急。」