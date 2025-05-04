民族盃賽　神奇女俠與哪吒在維港相遇？

來自美國隊的「美國隊長」和「神奇女俠」齊齊亮相今屆「民族盃賽」。 （香港遊艇會提供圖片)

由香港遊艇會主辦的第15屆「民族盃賽」，周日（4日）假維多利亞港圓滿舉行，69支來自17個國家及地區的隊伍，分成RHKATI及PHS兩大組別假維港以東水域作賽。

香港遊艇會自2011年舉辦「民族盃賽」，至今已是第15屆賽事。一般的帆船賽事，不同國籍的帆船運動員可以組隊比賽，故不時會見到華洋匯聚的船員同賽於維港中；而「民族盃帆船賽」則規定每隻參戰的帆船上，所有船員的國籍必須與該船所代表的民族或地區一致。帆船運動員更會卸下隊衣或運動裝，悉心打扮並以出位的造型應戰，為緊張的賽事添上玩味，更被喻為每年一度的「帆船界香港七人欖球賽」。

參與「民族盃帆船賽」帆船運動員均會悉心打扮，當中Pandora級別及數位Etchells級別帆船運動員均以中國香港運動員的造型示人，他們分別打扮成劍擊、游泳、單車、桌球、跆拳道和馬術項目的運動員，一方面向運動員致敬，同時亦將各項運動「帶入維港」，上演另類的「跨項目」競賽。

賽事中不少參賽者打扮成各種卡通人物、神話角色，以及電子遊戲角色，如哪吒、龍珠、春麗及瑪利歐等。有隊伍以近年大熱港產片《九龍城寨之圍城》為主題，戴上假髮、印上紋身貼紙，打扮成電影中的角色人物；有比利時代表隊伍化身成比利時傳統漫畫《藍精靈》中的角色；美國代表隊伍變身英雄電影角色如神奇女俠、美國隊長，維港海面猶如變成一個集電影、動漫、卡通於一體的另類世界。

一眾參賽者在維港出發後，繞過將軍澳和筲箕灣對開的浮標後，再返回維港衝線。最終，本港代表團「Zoe號」在「PHS組別」成功衞冕；而英格蘭代表團「Admiralty Harbour Whiskey Jack號」則於「RHKATI組別」稱霸。