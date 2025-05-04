利物浦完成任務　車路士乘「細」出擊

英超11點半場，車路士主場迎戰已奪得英超冠軍嘅利物浦，據報「車仔」全隊將會在史丹福橋球場列隊歡迎對方進場，球員面對出爐英超王者，戰意高昂，但要攻破「利記」防線並唔容易，佢哋近7場聯賽5次開2球或以下，入波唔多，利物浦亦已收油，再追2.5球入球細啱數。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

車路士近期重拾正軌，聯賽連勝富咸同愛華頓排第5，歐協聯4強首回合4比1擊敗佐加頓斯，士氣正盛，「車仔」正力爭歐聯入場券，今場對住利物浦但求有分落袋，1分都唔會放過，預計佢哋除咗會主動出擊，亦會做好防守，防範「利記」突襲。

車路士前鋒尼高拉斯積遜近期重拾勇態，早前對愛華頓打破長達兩個多月入球荒，不過高爾彭馬已經連續18場交白卷，唔知幾時先重拾射門鞋。

利物浦奪冠後，球員仍沉浸喺歡樂氣氛中，事實上佢哋今季戰鬥已經結束，會方着手部署來季組軍，今場唔排除會作適度輪換，費達歷高基艾沙、遠藤航等都有機會上陣。「利記」今場作客史丹福橋球場毋須急於搶攻，預計戰況將會膠着，入球偏少。

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