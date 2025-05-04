港超聯　理文贏港會　季內首登榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（4日）連場激鬥，其中港會坐鎮香港足球會足球場，恭迎理文。結果「黃黑軍團」憑羅沙、泰法蘇尼、安尼亞及艾華頓各入1球，以4比0勝出，並以兩分之差反壓大埔，今季第1次登上榜首，但踢多1場。

主隊有季後退役的費查上演「地獄主場」最終章，羅素及費利皮爾鎮守中路，史加利、里奧及關歷克在前線爭取入球；至於「黃黑軍團」，由余煒廉代替停賽的杜度，與泰法蘇尼扼守後防，胡晉銘、保利臣和黃威組成中場鐵三角，支援艾華頓、安尼亞及羅沙攻堅。

理文開賽後僅花7分鐘就打開紀錄，金旻奎右路傳中，羅沙力壓費利皮爾頂成1比0。16分鐘，客隊幾乎再入1球，黃威放過頭波，但安尼亞射高，13分鐘後，輪到港會反攻，羅素橫傳，史加利左路勁射，被陳嘉豪擋出。37分鐘，保利臣開出角球，泰法蘇尼頂成2比0完半場。

主隊換邊後立即換入奧斯卡及林澔希，改善中後場活力，51分鐘幾乎追至較接近紀錄，泰法蘇尼跣腳倒地，但里奧單刀被陳嘉豪沒收。大難不死的理文，55分鐘再入1球，立花稜也送出直線，助攻安尼亞射成3比0。其後理文先後以鄭兆均及周子謙，入替有傷在身的黃威及安尼亞，但仍繼續主導形勢，78分鐘，保利臣窄位抽射被費查救出。86分鐘，艾華頓為球隊埋齋，最終理文贏4比0完場，以兩分之差力壓大埔，本季首度升上榜首，但踢多1場。

理文暫代主教練朱兆基指球隊經過連場激鬥後，體能有極大消耗，慶幸能早早打開紀錄，打出賽前部署：「始終球季去到衝刺階段，好難做太多輪換，令大家有好大消耗，所以本身冇諗住刻意搶攻，好在開波冇耐就入波，踢得出賽前部署。」談到黃威及安尼亞疑似因傷退下火線，朱兆基指二人並無大礙。

港會主教練谷卓斯認為球隊演出可以接受，可惜把握力不足，導致落敗：「我哋有唔少攻勢，但就入唔波，而理文一有機會就將個波放咗入網，呢點一定要執執。」此外，谷卓斯形容費查為球會傳奇，對他決定季後退役感到可惜，祝對方未來一切順利。