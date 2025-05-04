港超聯　效力港會12年掛靴　費查：艱難嘅決定

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（4日）港會坐鎮香港足球會足球場恭迎理文，作為早前宣布掛靴的33歲港會門將費查（Freddie）告別戰，港會賽前舉行儀式向其致敬，Freddie完場後形容12年港會生涯充滿無數難忘回憶，掛靴是艱難的決定，感謝球迷長久以來的支持。

曾當選2022至23球季「最受球迷歡迎球星」及「年度最佳金球」的港會門將費查，早前宣布季後退役，是役作為其12年港會生涯最終章，費查賽後表示既開心又不捨，透露因考慮本職及伴侶健康狀況因素而忍痛退役，形容是艱難的決定：「本來上季已經決定好掛靴，但因為我仲係好想踢落去所以延後，今季可以繼續踢係個Bonus，最後決定退役嗰陣真係好艱難，但始終我老婆身體出現狀況，又要分配時間打理公司業務，為咗照顧好頭家所以先掛靴，我諗大家都可以理解，有時現實就係咁兩難。」

作為今季最後一場主場賽事，Freddie衷心感謝球迷支持，為他留下無數難忘時刻：「最難忘唔使講，肯定係對晉峰我臨尾倒掛入波嗰場，我永遠都唔會忘記我喺呢度踢比賽嘅時刻，無論未來嘅日子係點，我都好希望球迷繼續支持港會。」