港超聯　大埔火力全開招呼冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周一（5日）另一場好戲碼，由大埔於大埔運動場迎戰冠忠南區。南區周中剛出戰「賽馬會菁英盃」決賽，球員體力恢復成疑，加上又有兩名中後場悍將停賽，「綠戰士」勢必趁機全取3分，力爭反彈。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

大埔早前接連在兩項盃賽4強出局，但主教練李志堅重申整體表現不差，鼓勵眾將盡快振作：「足球唔係踢得好就可以贏，但其實再諗番過去幾場波都冇意思；反而大家係要向前看，抵住壓力、集中踢埋剩低幾場波，攞個冠軍番嚟。」

提到今場對手南區，「堅Sir」則拒評論太多，僅稱球隊只要踢好自己便可：「對面就算贏唔贏（賽馬會菁英盃）冠軍，我哋都一定冇得放鬆，老實講依家再冇失分空間。嚟緊係要靠自己，最緊要我哋打得好，盡全力同小心應付。」陣容方面，中場陳肇鈞很大機會繼續因傷缺陣。

至於南區，周中擊敗理文奪得「賽馬會菁英盃」冠軍，領隊貝可泓指賽事頻密下會作輪換，盼球員盡快收拾心情，發揮應有水準：「啱啱贏完冠軍一定開心嘅，但我反而驚大家仲陶醉緊場決賽，而且管理層想我哋以第5名完成聯賽，希望球員集中踢好對大埔場波，盡力搶分。」壞消息是宋柱浩及基斯累積10黃要停賽，積遜則剛接受鼻骨手術須缺陣，對調動構成影響。

談到有兩名中後場主力缺陣，中堅黃浩然希望上陣分擔其他隊友的負擔：「班隊友搏晒命踢完場決賽，一定有好大消耗，而我喺嗰場波淨係踢咗幾分鐘，有足夠體力面對大埔，希望有得落場幫大家手，減少對方埋門機會。」

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 15.杜國榆 44.韋法頓

中場：6.羅振庭 20.帕特華維迪 4.馮冠嗚

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：8.李嘉耀 4.川瀨浩太 21.黃浩然 26.陳凱柏

中場：10.亞哥斯達 15.黎格爾 11.佐佐木周

前鋒：18.艾華 9.基哥利 19.趙聡悟