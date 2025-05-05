利華失分送拜仁登基　哈利卡尼終圓冠軍夢

有志者事竟成！英格蘭前鋒哈利卡尼足球生涯紀錄無數，但一直同冠軍獎盃無緣，直到周日(4日)終於打破無冠魔咒。隨住利華古遜喺聯賽失分，拜仁慕尼黑得以提前鎖定德甲冠軍，31歲嘅哈利卡尼亦首嘗冠軍滋味，佢同一班隊友睇直播後瘋狂慶祝，高唱《We are the Champions》。

拜仁喺周六(3日)本來可以捧盃，但被RB萊比錫逼和3比3而「延期」；次席利華古遜周日作客弗賴堡，只要失分嘅話拜仁亦可封王，哈利卡尼、甘美治、高柏尼等拜仁將帥亦喺餐廳睇直播「預備慶祝」，結果利華古遜喺先輸2球下，尾段追番2比2平手，但和波已足夠令拜仁提早登基。

今次係拜仁史上第34次德甲冠軍，但對哈利卡尼嘅意義就特別深重，呢位前熱刺球星15年前出道，踢過7支球隊、近700場比賽同447個入波，80次衝擊錦標、6場決賽，英超、德甲、世界盃、歐國盃金靴都贏過，但偏偏贏唔到一面冠軍獎牌，呢個魔咒終於喺呢日告終。

社交網曝光嘅影片所見，哈利卡尼正式成為冠軍後，同老拍檔艾歷迪亞深情擁抱，之後同隊友狂開香檳慶祝，並且大合唱《We are the Champions》。多位前隊友好似基斯甸艾歷臣、捷比亞、拉美拿等都送上祝賀，德甲官方亦以「佢終於做到」嚟向呢位傳奇前鋒致敬。