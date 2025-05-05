【有片】神奇頂級超卓！安東尼補時轟入絕殺世界波

去片睇安東尼射入世界波

周一(5日)凌晨西甲，貝迪斯踢到補時，憑曼聯借將安東尼馬菲奧斯射入世界波，作客以2比1反勝愛斯賓奴，力保爭奪下屆歐聯入場券希望。安東尼愈戰愈勇，近4仗射入3球，成為豪門爭奪目標，最新消息指阿仙奴都有興趣簽入呢位25歲巴西國腳。

愛斯賓奴要搶分護級，採取主攻踢法，並喺28分鐘由羅拔圖費南迪斯射入打開紀錄。貝迪斯落後之下積極反撲，包括安東尼馬菲奧斯遠射，被門將祖安加西亞僅僅撲出，沙巴利勁射不幸中柱彈出。

踢到最後6分鐘，戰局出現大逆轉，貝迪斯中場盧施素個人表演，扭過對方3位球員，射入扳平1比1。踏入補時，安東尼馬菲奧斯喺右路扣入大位，使出「黃金左腳」彎入死角入波，繼上場歐協聯4強首回合射入費倫天拿大門後，再建一功。貝迪斯取得聯賽3連勝，落後第5位維拉利爾1分，餘下4場聯賽仍有機會爭入前5位，參加下屆歐聯。

安東尼馬菲奧斯今年1月底被曼聯外借去貝迪斯，上陣20場入7球及4次助攻，表現脫胎換骨，據悉如果貝迪斯取得下屆歐聯入場券，就會買斷呢位翼鋒，另1支西甲勁旅馬體會亦加入爭奪。

巴西媒體《UOL Esporte》指阿仙奴都想簽安東尼，兵工廠隊內已有3位巴西球員加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利、加比爾馬加希斯，如果安東尼加盟，將進一步壯大森巴勢力。

曼聯將安東尼馬菲奧斯標價為5,000萬歐元(約4.4億港元)，但唔想將佢出售畀英超對手，貝迪斯、馬體會比較大機會簽入安東尼。