麥巴比起孖　挑戰名宿神級紀錄

周日(4日)晚西甲，皇家馬德里主場以3比2擊敗切爾達，巨星基利安麥巴比射入2球，呢位法國國腳今季各項球會賽事已有36球進帳，只差1球就可以追平名宿森莫蘭奴效力「銀河艦隊」首季最多入球紀錄。

皇馬佔盡上風，開賽33分鐘，20歲新星艾達古拿喺禁區右路勁射向遠柱入網打開紀錄，跟住成為基利安麥巴比表演時間，喺禁區邊起腳射入，換邊後冇耐，發揮速度殺入禁區射成3比0。

「銀河艦隊」有所鬆懈之下，被切爾達追番2球，但無阻全取3分，現時落後榜首巴塞隆拿4分，雙方將於下輪聯賽交鋒，成為今季西甲冠軍誰屬最關鍵一仗。

主角基利安麥巴比近2次上陣入3球，今季加盟皇馬以來累積上陣52場入36球，距離智利傳奇射手森莫蘭奴1992/93年首季效力皇馬入37球嘅紀錄，只有一步之遙，皇馬今季仲有4場聯賽，相信麥巴比好大機會成為球隊史上首季加盟最多入波球員。

另外，麥巴比今季西甲有24球進帳，成為歐洲4大聯賽史上單季最多聯賽入波法國球員，與此同時，麥巴比落後西甲射手榜一哥羅拔利雲度夫斯基1球，由於「羅拔佬」有傷在身，麥巴比隨時可以後來居上，搶走今季西甲神射手殊榮。