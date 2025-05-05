勇士搶七戰撼贏火箭　西岸4強鬥木狼

NBA季後賽首圈，勇士於香港時間周一（5日）對火箭的「搶七戰」憑畢迪希特（Buddy Hield）扮演奇兵，轟入9球三分共斬獲33分，最終以103：89力挫火箭，系列賽以4：3晉級西岸4強鬥木狼。

今場勇士防守猛將佩頓二世因病缺陣，上半場史提芬居里亦被死守，僅取3分，惟勇士有畢迪希特挺身而出，三分波7射6中攻入22分，助球隊首節領先23：19，第2節拉開至51：39。

第3節火箭加強防守，一度追至僅落後3分，此節打出23：19，追成62：70。勇士王牌射手史提芬居里前3節得8分，第4節即展現球星本色轟入14分，協助球隊拉開至20分差距，「咖喱仔」尾段向對手送出招牌「Night Night（晚安）」動作，最終勇士以103：89取勝，晉級西岸4強，將於香港時間周三（7日）早上大戰木狼。

勇士後衞畢迪希特在關鍵戰表現神勇，全場三分波11射9中，寫下NBA「搶七戰」三分命中新高，全場豪取全場最高的33分，成為贏球英雄之一。史提芬居里及時回勇，貢獻22分10籃板7助攻。另一老大哥占美畢拿亦取20分8籃板7助攻。火箭方面，阿門湯臣取全隊最高的24分，另搶9個籃板。

同日上演東岸4強G1，溜馬憑6人得分上雙、全隊轟19球三分波，以121：112擊敗東岸頭號種子騎士。溜馬的Andrew Nembhard取全隊最高23分，哈利貝頓交出22分13次助攻。騎士主力米切爾轟33分，生涯連續第8場Game 1攻下30分以上，超越米高佐敦兩次7場紀錄，登上NBA史上第一。