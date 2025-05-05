港超聯　大埔火力全開招呼冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周一（5日）焦點大戰，大埔主場迎戰冠忠南區。「綠戰士」今場強陣出擊，謝家榮把關，加比爾鎮守後防，帕特華維迪在中場較炮，盧卡斯復出，與奇雲巴迪、馬卡雷拿攜手攻堅，伊高沙托尼、陳肇鈞不入名單。相反南區受傷停困擾，正選僅起用基哥利、亞哥斯達，以及佐佐木周3名外援，兩名U22球員趙聡悟、容昊亦齊齊擔正。

大埔正選：

94 謝家榮 [GK]

4 馮冠鳴

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

10 奇雲巴迪

11 盧卡斯

15 杜國榆

20 帕特華維迪

26 李家豪

33 加比爾 [C]

44 韋法頓

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 [GK]

2 陳潤潼

9 基哥利

10 亞哥斯達

11 佐佐木周 [C]

15 黎格爾

18 艾華

19 趙聡悟

21 黃浩然

23 容昊

26 陳凱柏

大埔後備：

1 戴廷匡 [GK]

25 雲天樂 [GK]

2 楊學敏

3 宋紘毅

9 伊達里奧

17 郭縉諾

19 林樂賢

22 宏愷志

23 李樂謙

80 鍾偉強

87 尼高拉斯

99 鄭子森

冠忠南區後備：

13陳嘉昊 [GK]

31 顏翱天 [GK]

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

16 翟廷峯

20 游卓峰

28 張國鋒

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「中銀人壽香港超級聯賽」周一（5日）另一場好戲碼，由大埔於大埔運動場迎戰冠忠南區。南區周中剛出戰「賽馬會菁英盃」決賽，球員體力恢復成疑，加上又有兩名中後場悍將停賽，「綠戰士」勢必趁機全取3分，力爭反彈。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

大埔早前接連在兩項盃賽4強出局，但主教練李志堅重申整體表現不差，鼓勵眾將盡快振作：「足球唔係踢得好就可以贏，但其實再諗番過去幾場波都冇意思；反而大家係要向前看，抵住壓力、集中踢埋剩低幾場波，攞個冠軍番嚟。」

提到今場對手南區，「堅Sir」則拒評論太多，僅稱球隊只要踢好自己便可：「對面就算贏唔贏（賽馬會菁英盃）冠軍，我哋都一定冇得放鬆，老實講依家再冇失分空間。嚟緊係要靠自己，最緊要我哋打得好，盡全力同小心應付。」陣容方面，中場陳肇鈞很大機會繼續因傷缺陣。

至於南區，周中擊敗理文奪得「賽馬會菁英盃」冠軍，領隊貝可泓指賽事頻密下會作輪換，盼球員盡快收拾心情，發揮應有水準：「啱啱贏完冠軍一定開心嘅，但我反而驚大家仲陶醉緊場決賽，而且管理層想我哋以第5名完成聯賽，希望球員集中踢好對大埔場波，盡力搶分。」壞消息是宋柱浩及基斯累積10黃要停賽，積遜則剛接受鼻骨手術須缺陣，對調動構成影響。

談到有兩名中後場主力缺陣，中堅黃浩然希望上陣分擔其他隊友的負擔：「班隊友搏晒命踢完場決賽，一定有好大消耗，而我喺嗰場波淨係踢咗幾分鐘，有足夠體力面對大埔，希望有得落場幫大家手，減少對方埋門機會。」