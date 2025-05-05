港超聯　旺角場上演Chino屠「龍」記！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周一（5日）同時不同地舉行兩場賽事，旺角大球場有東方坐鎮主場，與九龍城正面交鋒。主隊派出馬高斯、顧斌及林衍廷控制中場，協助巴科爾和李俊霆攻堅，馬希偉及巴杜姆先列後備；九龍城方面，袁皓俊把守最後一關，楊朝景及封天詠負責側擊，支援卡朗數胡。

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 賀爾

6 米祖域

7 巴科爾

16 梁振邦［C］

22 梁冠聰

27 馬高斯

32 林衍廷

36 顧斌

72 拿亞

77 李俊霆

九龍城正選：

88 袁皓俊［GK］

2 余沛康

3 韋利安

4 姜𠗕賢

5 迪高

9 陳文輝 ［C］

23 何瀧浩

25 許嘉樂

27 卡朗

80 楊朝景

95 封天詠

東方後備：

26 廖富源［GK］

40 鍾凱文［GK］

9 巴杜姆

23 馬希偉

28 蕭政

30 黃梓浩

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

43 黃安游

44 柏拔

88 張文浩

九龍城後備：

19 陸平中［GK］

63 李瀚灝［GK］

10 林學曦

11 袁世傑

14 龍梓軒

17 田中芳拓

21 曾錦濤

22 辛尼

30 尼天奴

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

89 歐陽耀冲

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「中銀人壽香港超級聯賽」周一（5日）同時不同地上演兩場賽事，其中東方坐鎮旺角大球場迎戰九龍城。東方上周在前列大戰憾負，遇上各項賽事5連敗的九龍城，勢將全力搶攻，冀一吐烏氣。（周一下午3時開賽）

上周在聯賽不敵理文的東方，今仗面對近況未如理想的九龍城，主教練盧比度（Chino）強調未敢鬆懈：「我哋上個月嘅表現都唔係特別好，冇乜本錢睇低人哋，加上九龍城戰術好明確，球員質素又有咁上下，絕對唔易啃，希望大家唔好畀上個禮拜場波影響心情，畀心機踢好場波。」陣容方面，黃梓浩已經復操，但亞歷斯祖繼續因傷缺陣。

上場對理文取得1個入球的李俊霆，承認球隊爭標形勢處於被動，但他強調所有隊友仍鬥心十足：「雖然依家排緊第3，但我哋會戰鬥到最後一刻，因為大埔同理文都有機會失分，希望贏晒剩低幾場波，再衝番上去。」談到今場對手，「阿霆」預計九龍城將踢得較保守，表示球隊會保持耐性，利用轉邊製造空位。

九龍城自2月尾反勝傑志後，已連續5場賽事吞敗，面對聯賽排名被下游分子逼近，主教練陳銘剛承認面臨一定壓力，強調球隊正經歷蛻變階段，盼球迷給予時間以克服低潮：「球隊近排係進入咗低潮，成績上的確好難交代，但球隊經歷失利嘅同時，其實見到球員嘅進步，而職業球隊成長過程裏面，需要經歷調整期嘅挑戰同代價，先可以達到更高水平，希望球迷理解球隊努力，季尾畀更多空間去改進，我哋會盡力平衡成績同球迷嘅期望。」至於陣容方面，卡朗仍有傷在身，上陣成疑。

目前位於聯賽榜第5的九龍城，今季3鬥東方錄得1和2負，中場何瀧浩表示球隊已認清防守問題所在，期望是役能成為球隊的轉捩點，盡早走出低潮：「我哋季初聯賽發揮比較平穩，但好多時攻守轉換太慢，當對手摸熟我哋嘅踢法之後，令到我哋落到場踢陣地戰會比較輸蝕。東方好識用角球戰術，有唔少擅頂嘅球員，死球防守方面我哋都要特別集中，希望呢場可以成為球隊轉捩點，穩住中游嘅位置去到尾。」