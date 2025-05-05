爭入前5位　森林火力猛吼半大

英超獨腳戲，水晶宮主場迎戰諾定咸森林。今季演出令人眼前一亮嘅森林，季尾成績雖然回落，不過悅目進攻踢法依舊，為博入前5名踢歐聯，餘下賽事會火力全開，今場作客水晶宮肯定搶韁，中位數1.5球嘅半場大有計！（Now 621周二凌晨3時直播）

森林今季有大段時間排喺前5區域，可惜嚟到季尾關鍵時刻先走樣，近4場聯賽輸咗3場，慶幸係佢哋仍然排喺第6位，同前面紐卡素、車路士只有1場波差距，球員爭勝決心肯定充足。再者，森林今季踢出悅目進攻，快速反擊好有效率，而且作客往往有更好發揮。

森林今季有9場作客勝仗，僅次於曼城排英超第2多，安東尼艾蘭加、基比斯韋特等攻擊手都好擅長快攻戰術，喺作客環境打穩守突擊，進攻會更加流暢。森林近5場聯賽作客入咗11球，同時亦失咗11球，而且通常早段已經埋牙，呢5場嘅半場總入球全開2球或以上。

水晶宮喺聯賽冇乜好爭，目標擺喺月中嘅英足盃決賽上，主場出擊並冇贏輸嘅包袱，志在踢好波回饋主場球迷，佢哋上場聯賽兩度落後都逼和阿仙奴，而且近5次主場出擊有4勝1和，球員夠晒信心主動出擊，相信同森林會激烈駁火，1.5球嘅半場大捧得過。

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