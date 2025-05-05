港超聯　大埔和冠忠南區　痛失爭冠主導權

「中銀人壽香港超級聯賽」周一（5日）焦點大戰，大埔在大埔運動場迎戰冠忠南區。大埔雖靠加比爾先開記錄，但下半場卻一度連失兩球；不過比賽尾段鍾偉強頭槌追平，最終「綠戰士」以2比2逼和南區，惟目前以1分落後榜首理文，失去爭冠主導權。

「綠戰士」今場強陣出擊，謝家榮把關，加比爾鎮守後防，帕特華維迪在中場較炮，盧卡斯復出，與奇雲巴迪、馬卡雷拿攜手攻堅，伊高沙托尼、陳肇鈞不入名單。相反南區受傷停困擾，正選僅起用基哥利、亞哥斯達，以及佐佐木周3名外援，兩名U22球員趙聡悟、容昊亦齊齊擔正。

主場出擊的大埔，2分鐘已先開記錄，加比爾接應李家豪罰球，力壓陳潤潼頂入。南區落後下搶回不少控球權，但始終未能製造有威脅埋門；39分鐘更差點再度失守，盧卡斯接應角球頂中楣，惟隨後他亦被罰推人在先。南區之後再迎來壞消息，黎格爾傷出，由史提芬彭利拿入替，大埔半場領先1球。

易邊後大埔嘗試拉開比數，53分鐘後盧卡斯擺脫佐佐木周，殺入禁區起腳被伍瑋謙撲出。56分鐘奇雲巴迪傳中，盧卡斯心口控定再倒掛被救，馬卡雷拿補射又中楣。形勢被動的南區，卻在68分鐘追平，杜國榆禁區內拉跌基哥利，球證直指十二碼，「肥彭」操刀破網，追成1比1。82分鐘南區再入多球，佐佐木周罰球斬入禁區，黃浩然接應二傳近門頂入。不過大埔未有放棄，90分鐘後備入替的鍾偉強頭槌追平，最終兩隊踢成2比2，各得1分。