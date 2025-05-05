JSR首戰港超聯　Zoe：最緊要「執生」

「第12屆賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR）周一（5日）由導師李德能率領一眾學員闖入旺角大球場，為「中銀人壽香港超級聯賽」東方對九龍城進行評述，其中上半場負責數據統計分析的學員程卓楠（Zoe），表示直播相當考驗「執生能力」，盼吸收實習經驗繼續進步。

JSR學員程卓楠（Zoe）今場負責數據統計分析及球員訪問環節，首次挑戰主持崗位的Zoe表示，今場實習對其臨場「執生」能力有極大提升：「上半場尾段場波突然變到好緊湊，完半場前東方入咗一球之後，九龍城又再追平，所以都擔心自己亂起上嚟，數據會有錯漏或者會「食螺絲」，做主持臨場應變真係好緊要，好似頭先導演做手勢要我哋拖延時間，但理解錯咗個意思所以早咗收尾，好彩對直播效果冇太大影響，呢啲真係要實戰先有辦法學到。」

Zoe又表示自己平時甚少有機會接觸足球，今次經歷讓她了解不少足球術語，更深刻感受到足球魅力：「實習之前我本身唔太熟足球，我都特登睇番之前同學實習嘅片，參考下大家會用啲咩術語，幾射幾中呢類用字，上次文字實習睇過九龍城對北區，所以對九龍城嘅球員有印象，個場好多入波好好睇，今日呢場都各有各嘅精彩。」