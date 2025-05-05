JSR講波實踐作學　Derek：用信心搭夠

「第12屆賽馬會青少年體育記者計劃」（JSR）周一（5日）上演直播實習最終章，由導師李德能夥拍學員為「中銀人壽香港超級聯賽」評述，下半場負責講波的楊竣琋（Derek）與另外兩位學員為JSR壓軸出場，Derek表示自己賽前落足心機預備，慶幸可以運用所學，以信心發揮出應有水準。

楊竣琋（Derek）下半場擔任評述崗位，最終東方下半場連入兩球之下以3比1擊敗九龍城，做足功課的Derek表示賽前已信心十足，慶幸預備的資料大派用場：「開波之前已經預計會出現Dead Air，所以準備資料嘅時候，都專登去睇下兩邊球員背景資料同佢哋嘅ig，等我可以喺比賽暫停嘅空檔補充，例如頭先韋利安受傷，我知佢加盟之後同隊友拍過唔少ig片，好受球迷歡迎，去到呢啲位就可以攞番出嚟講，應付突發情況就用信心搭夠。」

今場與另外兩位學員夥拍導師李德能講波，首次以評述員角度觀賽的Derek形容雙方戰意旺盛，令他評述時更加起勁：「我覺得兩隊都絞盡腦汁，各自都有份爭勝心，東方作為爭標份子想攞分嘅欲望更大，所以就贏到呢場，今日場內場外嘅表現我都好滿意，起碼面對鏡頭方面有自信，可能就好似啲球員做Gym咁，要周圍操吓手練吓腳，我就每個球員都搵定背景資料，個人都會Firm啲有自信啲！」