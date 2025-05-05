「大恩」率領比薩升班　為國米歐聯沖喜

「恩沙基兄弟」下季意甲又有機會交鋒，由「大恩」恩沙基執教嘅比薩經過周日(4日)晚賽事後，提早兩輪獲得意乙前2位，下季升上意甲，國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基立即祝賀大佬創佳績。由於比薩同國米都係着「藍黑直間」球衣，並分別由兩兄弟領軍，難怪唔少網民認為比薩升班，可以為國米出戰歐聯4強次回合沖喜。

比薩周日(4日)晚聯賽0比1不敵巴里，但第3位史柏斯亞都輸波，令比薩提早鎖定前2位直接升班資格，相隔34年重返意甲。賽後比薩教練恩沙基話：「可以實現升班都係球員嘅功榮，季初我哋並非升班熱門，冇乜壓力反而成為優勢。細佬施蒙尼同以前一樣，都係第一批祝賀我嘅人之一，佢一直係我教波嘅榜樣，佢帶領國際米蘭經歷一個非凡球季，祝佢一切順利。」

「恩沙基兄弟」事業發展大不同，「大恩」球員生涯表現遠勝「細恩」，但講到教波成就，施蒙尼恩沙基拋離大佬，包括協助國米奪得上季意甲冠軍，以及2023年歐聯亞軍。國際米蘭將於周三(7日)凌晨歐聯4強次回合主場對巴塞隆拿，「大恩」升班激勵之下，「細恩」更加要做齣好戲，力爭再次率領球隊入歐聯決賽。