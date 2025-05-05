【官宣】阿歷山大阿諾特季尾離開利物浦

英超出爐冠軍利物浦官方宣布，由青年軍一直效力至今嘅右後衞阿歷山大阿諾特，將於季尾約滿後離隊，結束長達20年「紅軍」生涯，利物浦官網及阿諾特本人都有上載片段，公布消息及向球迷道別。

阿諾特在個人社交網發布影片及長文，道出離隊心聲，佢話：「喺利物浦20年，係時候確認離開，亦係我人生中做過最困難決定。一直以來利物浦就係我整個世界，從學院直到依家，將永遠與我同在。」

佢又話，離隊係希望走出舒適圈，接受新挑戰：「除咗利物浦我乜都唔識，今次決定離隊，係要體驗新挑戰，從舒適圈走出去，我打從心底感謝所有人，20年來，教練、經理、隊友、工作人員，以及支持者。」

據報道，利物浦曾經多次挽留阿諾特，但唔成功，按照合約，阿諾特要到6月30日先正式約滿，不過皇家馬德里希望阿諾特提早於6月1日加盟，為「銀河艦隊」出戰世冠盃，並向利物浦報價50萬歐元解約金(約440萬港元)。

如果提前離隊，阿諾特仲要放棄利物浦大約100萬歐元(約880萬港元)人工，至於皇馬會否代利物浦出糧畀佢，就要佢哋私下傾。