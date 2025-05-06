森林逼和水晶宮「搶5」掀惡鬥　最後賽程露玄機

英超前5爭逐白熱化，諾定咸森林周二(6日)凌晨作客1比1逼和水晶宮，錯失追平紐卡素同車路士嘅機會，暫時留守第6位。目前英超由第3名嘅曼城(64分)去到第7名嘅阿士東維拉(60分)，5隊只係相差4分，最後3輪聯賽更有2場競爭球隊對撼生死戰，鹿死誰手難以預料。

今季大部份時間企喺「歐聯區」嘅森林，之前4場聯賽3敗後優勢盡失，今場作客水晶宮亦處下風，60分鐘尼高拉斯杜明基斯禁區內犯規輸12碼，水晶宮由伊比爾治伊斯操刀射入；不過森林4分鐘後閃電追平，梅里路亂軍中起腳追平。完場前1分鐘伊比爾治伊斯射中楣，森林得以保住關鍵1分。

依家前5競爭形勢微妙，近況大勇嘅曼城分數最高兼賽程最易(見表)，歐聯入場券穩陣；第7位嘅維拉落後前5名3分，難度較高但仲未絕望；焦點就落後紐卡素(63分)、車路士(63分)同森林(61分)身上，呢3隊只係相差2分，而且最後3輪入面，仲有紐卡素對車路士，以及煞科戰森林對車路士兩仗，兩場結果極具決定性。

森林領隊紐奴賽後表示：「球隊今場嘅表現，比起前幾場已經好好多，尤其係落後之下嘅反應，呢點好重要。最後3輪有2場喺主場，一定要把握好主場優勢，下輪對李斯特城都係硬仗，前5名嘅競爭將會鬥到最後。」

【「搶5」球隊餘下賽程】

●曼城(64分)

作客 VS 修咸頓

主場 VS 般尼茅夫

作客 VS 富咸

●紐卡素(63分)

主場 VS 車路士

作客 VS 阿仙奴

主場 VS 愛華頓

●車路士(63分)

作客 VS 紐卡素

主場 VS 曼聯

作客 VS 諾定咸森林

●諾定咸森林(61分)

主場 VS 李斯特城

作客 VS 韋斯咸

主場 VS 車路士

●阿士東維拉 (60分)

作客 VS 般尼茅夫

主場 VS 熱刺

作客 VS 曼聯