五人亞洲盃　以老帶新！女子港隊力爭出線　

即將在周三（7日）出戰2025年亞洲足協女子五人足球亞洲盃決賽周的港隊，上周日已經抵達蒙古呼和浩特作最後備戰。足總五人足球經理曾偉忠（積Sir）賽前受訪，提到球隊今屆陣容為以老帶新，目標在分組賽至少擊敗實力較弱的菲律賓，爭取出線。

港隊1月份赴印尼出戰亞洲盃外圍賽，最終以2勝1負成績出線決賽周；而經抽籤後最終被編入B組，周三（7日）會先鬥越南，2日後轉撼伊朗，周日（11日）再對菲律賓。每組頭兩名及兩支最佳第3名可晉級8強，而頭3名更可同時取得今年菲律賓舉行的五人足球世界盃資格。

港隊在2015、2018年的亞洲盃，同樣只能在分組賽止步。今屆為捲土重來，賽前特意到深圳、台灣和泰國作短期集訓，足總五人足球經理曾偉忠賽前形容球隊備戰情況理想，但承認對比一眾亞洲列強，仍有一定差距：「其實進度幾好，球員都完全投入，但相比之下係唔及人哋。舉例對手可能喺過去3個月練咗100次波，我哋大概只係30次，但練30次對我哋嚟講已經好多。」

港隊今次決選16位球員，惟效力高雄先鋒的外流兵韋婉婷，卻因當地聯賽開季而缺陣，「積Sir」承認對整體實力有影響：「『韋婉』都踢咗五人好多年，對球隊要求比較了解，同埋佢經常喺外國踢波，體能狀況都比較好。」除此之外，「積Sir」又指今次陣容為以老帶新：「有經驗同後生嘅一半一半，好似『陳詠』（陳詠詩）、『阿芬』（王淑芬）、『煒琪』（張煒琪）屬於老隊員，但有啲球員就20歲出頭，希望有經驗可以帶住啲新嘅，為未來賽事做準備。」

提到今屆賽事目標，「積Sir」直言分組賽對手實力不差，但強調球隊會嘗試爭取出線：「因為有最佳第3名，分組賽贏一場波都有機會晉級，伊朗屬於傳統勁旅，越南亦都係強，所以目標係贏實力弱啲嘅菲律賓。當然再諗大啲梗係想入4強，踢到世界盃，始終可能幾世人先有一次機會。」

女子五人港隊亞洲盃賽程：

5月7日 1700 越南 對 港隊

5月9日 1700 港隊 對 伊朗

5月11日 1100 港隊 對 菲律賓