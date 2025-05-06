阿諾特簽皇馬5年　加歷查：佢哋大過利物浦？

英格蘭國腳阿歷山大阿諾特周一(5日)宣布，季尾約滿後將會離開利物浦，轉會權威記者羅曼諾隨即爆出「Here we go」消息，證實阿諾特已同皇家馬德里簽約5年。阿諾特離隊引起唔少利迷不滿，名宿加歷查亦質疑：「皇馬真係勁過利物浦咩？」

利物浦青訓出身嘅阿諾特，喺宣布離隊影片中感動留言，話自己永遠深愛利物浦，離隊係要挑戰自己，但仍有唔少球迷覺得佢「反骨」，阿諾特自己亦形容「呢個(離隊)決定球迷唔會開心。」據報阿諾特簽約皇馬後，周薪會由18萬鎊增加到24萬鎊，最重要係會得到一筆巨額簽字費，實際金額未有公開，西班牙傳媒指佢嘅簽字費，唔及基利安麥巴比上年獲得嘅1.5億歐元，但亦相當和味。

利物浦名宿加歷查就喺《每日電訊報》專欄提出質疑：「利物浦準備挑戰贏更多英超同歐聯，你可能相球員有上進心係好合理，但留喺利物浦，同喺皇馬、巴塞、拜仁、曼聯有咩分別？阿諾特離開利物浦，只會令利物浦爭取第21次聯賽冠軍同第7個歐聯冠軍更加困難，球迷不滿好正常。我當年都畀人問過想唔想轉會更大嘅球會，我嗰陣回應係『有邊間球會大得過利物浦』？」