丁俊暉賀趙心童為國爭光　二人隔空互動「有洋蔥」

綽號「旋風」的趙心童在世錦賽奪冠而歸，讓中國球迷、甚至是亞洲的支持者都相當興奮，中國「球王」丁俊暉也第一時間在社交平台發文祝賀，而趙心童搶着感人回應。

趙心童禁賽復出後參戰了49場，贏了第47場勝利，並踏上世界之巔，他過往接受訪問時曾表示「我想成為丁俊暉那樣的人」，今天他做到了。作為中國桌球壇「先驅」的丁俊暉在社交平台發文祝賀這位後輩為中國人圓夢:「之前我說過:『很高興地看到，當年我踏碎的門檻，如今已成為大家的跑道！』今天在這條跑道上終於有人衝到終點!恭喜趙心童奪得2025年桌球世錦賽冠軍！....我們共同走過的黑暗，就是為了讓大家看到光。」

20年前丁俊暉嶄露頭角，而小丁最接近的一次是2016年在決賽面對沙比，可惜僅差一步，中國球員何時能捧走這項運動的最高榮譽，一直不斷重覆提問，終於今天得到答案。

趙心童亦公開答謝丁俊暉當年為中國桌球壇「開路」，他即回應了丁俊暉的帖文:「謝謝暉哥當年的堅持與突破，讓我們今天能站在更寛的跑道上繼續奔跑。」兩代中國天才隔空互動，也令人動容，感覺到他們的真誠及溫暖。

趙心童出生於4月3日，與4月1日出生的丁俊暉僅差兩天，正當丁俊暉於2005年贏得中國公開賽一夜成名，湧現無數被稱為「小丁俊暉」的天才少年，而丁俊暉奪冠當天，迎來自己8歲生日的趙心童,就許下生日願望：「我想成為丁俊暉那樣的人」。事實上，中國球員近年在桌球壇已形成一股新勢力，單是今年世錦賽16強當中就有6位中國球員，寫下歷史；目前在世界排名TOP32的球員中，英格蘭球手佔了15席，中國則有10個球員。