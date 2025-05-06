曼聯球迷見面會落實　傳奇門將雲達沙訪港

英超勁旅曼聯將於本月30日與港隊友賽，大會周二（6日）宣布曼聯傳奇門將雲達沙落實訪港，屆時將於賽前舉行一系列的球迷活動，包括見面會及閉門訓練，同時公布「紅魔」一隊訪港行程及活動參加方法，購票球迷有機會獲選參與這些獨家體驗。

曼聯5月30日將於香港大球場與港隊友賽，繼上月宣布增設主隊球迷打氣區後，主辦單位是日再公布「紅魔」訪港活動詳情，大會今次邀得曼聯傳奇門將雲達沙於5月25日進行球迷見面會，為賽事造勢。而「紅魔」將於5月29日假香港大球場舉行的閉門訓練，5月30日亦將舉行球迷見面會，屆時將有3名一隊球員現身出席，惟見面會球員名單有待公布。凡購買港幣1990元門票的球迷有機會觀看閉門訓練；而購買港幣2490元門票的球迷，就有機會參與雲達沙球迷見面會及賽前閉門訓練；購買港幣2990元門票的球迷，就有機會參與雲達沙和一隊球迷見面會，以及賽前閉門訓練，只要於5月15日前填妥主辦方社交媒體上提供的Google表格，並回答一條簡單問題，即有機會獲選參與這些獨家體驗，名額一共有50名。

國際文娛管理有限公司主席金偉明表示：「是次比賽很高興成為一項「M」品牌認可活動，協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌，標誌著緊張、精彩、刺激的大型體育活動。我們一直希望為球迷帶來超越比賽的足球體驗，很高興可以安排這一系列的預熱活動，為球迷提供一個精彩的難忘回憶，讓這賽事成為一項年度盛事。」