滙基書院（大坑東）W組　戰術多變快狠準

24支學界勁旅齊聚一堂的「Panasonic學界籃球邀請賽」，將於今月15日揭開戰幔，本學年眾多新勢力崛起，其中滙基書院（大坑東）男、女隊分途出擊，男籃更屬隊史首度在賽事亮相，眾將盼望在大舞台打出風采，用行動及成績回應外界的質疑！

滙基書院（大坑東）女籃於今屆港九學D1取得第5名，學界精英賽則於首階段分組賽止步。儘管成績未算突出，惟這支成績向來有保證的學界強隊，在精英賽亦曾打出佳作，以38比33力挫最終成為殿軍的拔萃女書院，只可惜另一場分組賽以11分差距不敵浸信會永隆中學，才無緣出線，但已證明滙基女籃實力不容忽視。

梁凱澄鬥志十足

滙基女籃在今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」被抽入W組，同組對手有永隆以及「神之隊」協恩中學，儘管困難重重，但隊長梁凱澄（Cubie）仍鬥志十足，目標殺入4強：「由於之前兩個主要賽事表現不佳，球隊面對許多質疑，我們期望藉今次比賽，展現出實力和潛力。」Cubie承認球隊身體條件並不佔優，但她強調全隊會利用戰術優勢與強敵周旋：「雖然大部分隊友不算高大，但均具備基本的個人和遠射能力，使我們進攻上有更多選擇，防守時會嘗試主動用身體對抗，加快比賽節奏，透過多快攻令對方更難防範。」