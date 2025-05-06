仙拿復出揚言想低調　慶幸無錯過任何大滿貫

世界「一哥」仙拿經過三個月禁賽後，即將在家鄉舉行的羅馬網賽復出，他坦言感覺有點陌生又高興，但今站的期望不會太高，並為法網作好準備。

仙拿在復出戰前夕會見傳媒，經過抽籤後，他首圈輪空，直闖次圈面對世界排名99的阿根廷球員拿和尼或18歲意大利小將薛拿的勝方。「坦白說，我不會對自己有太高期望，而最後的成績，我無法預計，只想在此慢慢重拾感覺。」他續稱:「我來到賽場，跟一些球員有傾談，感覺不俗，但周圍有很多人圍繞着我，感覺很奇怪。不過，很高興再次回來。」

他再次重伸捲入禁藥案，甚至去到禁賽期都相當困擾，「對我來說，去年是非常艱難，實在有很大壓力....小休期的確都幾好，但我感覺好似已很久沒比賽，幸運的是沒有錯過任何大滿貫。」禁賽期間，由於受到世界反興奮劑機構規則的約束下，他也不能出席任何體育活動，他直言:「這也是其中最難過的一部份，我不能觀看任何體育比賽，即使是一場簡單的足球賽，又或者我想去支持朋友參加單車或賽車運動，這全部都不容許。」

羅馬網賽是備戰法網的一個重要熱身賽，而法網則於5月25日至6月8日在巴黎上演。