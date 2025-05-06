艾朗哥頓三分準絕殺　金塊G1挫雷霆

NBA香港時間周二（6日）上演西岸4強G1，金塊憑祖傑貢獻「超級雙雙」42分22籃板，以及艾朗哥頓最後3.6秒轟致命三分準絕殺，最終以121：119擊敗頭號種子雷霆，系列賽領先1：0。

雷霆今季常規賽錄得68勝14敗，寫下隊史最佳成績，季後賽首輪以4：0橫掃灰熊，4強對「搶7戰」晉級的金塊賽前被看高一線。兩隊首節已經互相駁火，雷霆僅領先27：26，第2節拉開至60：50，3屆MVP祖傑除肩負得分重任，休息時間亦化身教練激勵隊友。

作客的金塊面對火力強勁的雷霆，第3節仍陷苦戰，祖傑繼續支撐球隊，加上首次在季後賽重遇舊隊雷霆的韋斯布克單節10分助球隊縮小差距至5分。決勝節，雷霆的Alex Caruso轟入今場第5球三分波，加上亞歷山大得分，一度取得13分領先優勢，祖傑獨取14分，助金塊打出19：7，追至落後1分，艾朗哥頓在最後3.6秒轟入三分波，協助金塊以121：119反勝。

今場金塊中鋒祖傑交出「MVP」級表現，上陣42分鐘狂轟42分，另加22個籃板、6次助攻、2次封阻。梅利交出11分13籃板3助攻，韋斯布克攻入18分。雷霆方面，亞歷山大交出全隊最高33分，另有10籃板8助攻。

艾朗哥頓最後一擊命中三分波，繼首輪入樽「絕殺」後再度成為致勝功臣，全場錄得22分14籃板的他賽後感謝送出助攻的韋斯布克：「把球傳給有空檔的人就是正確的選擇，而他經常能做出正確的選擇。」哥頓10日內兩度扮演「關鍵先生」，代理主帥阿德曼（David Adelman）讚揚他是球隊的英雄：「他就是金塊的一份子，球隊的靈魂人物，好開心他有兩個令人難忘的時刻。」

至於東岸4強G1，3號種子紐約人憑謝倫賓遜和阿奴路比（OG Anunoby）各攻入29分，克服落後20分劣勢，作客加時以108：105擊敗爭取衞冕的塞爾特人，系列賽領先1：0。