全球逾31萬跑手同時爭逐　破紀錄籌得860萬歐元善款

Wings for Life World Run上周日(4日)圓滿結束。來自191個國家及地區逾31萬跑手在 170個國家、城市同時起步，為Wings for Life脊髓損傷研究基金會籌得破紀錄的860萬歐元。日本跑手福田穰(Jo Fukuda)以71.67公里榮膺男子總冠軍，並刷新賽事紀錄。德國的Esther Pfeiffer以59.03公里，首次奪得賽事女子總冠軍。

Wings for Life World Run一如以往，全球參賽跑手無論身處何地都會在世界標準時間上午11時同步出發。除了在奧地利、克羅地亞、德國、波蘭、斯洛文尼亞、瑞士以及荷蘭舉行的七場旗艦跑(實體賽事)，參加者可以使用Wings for Life World Run應用程式獨自跑步，或參與世界各地舉行的452場App Run賽事。香港的App Run於5月4日晚上7時於灣仔海濱長廊起步。

不少國際體壇名人都有參與別具意義旳賽事，包括：Red Bull全球足球總監高普、冬奧金牌得主谷愛凌、美國的滑浪高手Carissa Moore、跨欄世界紀錄保持者、挪威的Karsten Warholm、奧地利的山地單車手Fabio Wibmer、網球手Dominic Thiem、英國的三鐵名將 Lucy Charles-Barclay、日本電競選手Bonchan、法國的越野賽車手Sébastien Loeb、 澳洲的皮划艇運動員Jessica Fox 、英國的奧運越野單車金牌得主Tom Pidcock、滑板好手巴西的Leticia Bufoni (BRA) 及美國的Ryan Sheckler、滑浪風帆父子Björn Dunkerbeck及Liam Dunkerbeck等等，香港的App Run則有WCBA球員、女籃代表李祉均。

部份體育名人更擔任了實體賽事中Catcher Car的車手，兩屆奧運滑雪板冠軍Anna Gasser便在奧地利站駕駛這輛代表終點線、並一直追趕着參賽者的汽車。波蘭的賽事則由跳台滑雪名將Adam Małysz擔任車手。為了讓參加App Run的跑手有獨有的體驗，Wings for Life World Run應用程式獲得多位名人擔任的虛擬Catcher Car車手，跑手能收聽到他們用自己熟悉的語言，鼓勵大家奮力奔跑。法文有前滑雪名將兼Dakar Rally冠軍 Luc Alphand ，普通話有中華台北羽毛球選手戴資穎、英文則有英國的搖滾樂隊Kaiser Chiefs成員Ricky Wilson。

Wings for Life World Run是一項沒有終點的跑步比賽。在開賽後30分鐘起步，跑手便會被終結者號(Catcher Car)以時速14公里開始追趕，這架代表移動終點線的車輛之後會每30分鐘加速1公里。開賽3小時後，將會每30分鐘加速4公里。估計Catcher Car應該可在開賽大約4小時以後，即65至70公里時追過最後一位跑手，即是賽事的冠軍。至於APP Run的參加者，在比賽開始前啟動Wings for Life World Run APP，並開啟GPS系統，手機APP內的模擬終結者號(Catcher Car)便會與實體賽一樣追趕跑手。

自2014年第一屆以來，Wings for Life World Run共有1,870,253名參賽者，籌集總計 6053萬歐元。Wings for Life脊髓損傷研究基金會迄今已為324個有前景的研究計畫和臨床試驗提供了資金。明年賽事定於5月10日舉行，報名將於11月5日展開。