【歐聯】盾矛之爭　國米巴塞審時度「細」

歐聯4強次回合激戰爆發！意甲勁旅國際米蘭主場迎戰巴塞隆拿，呢場最強防守同進攻嘅「盾矛之戰」，首回合踢成3比3，今仗國米返聖西路擺陣，肯定會施展招牌鋼鐵防守；巴塞上場遭國米反擊打爆，作客唔敢貿然進攻，博中位數3/3.5球嘅入球細先係上算。（Now 643周三凌晨3時直播）

國米首回合作客冇輸，返主場形勢稍為佔優，雖然上場凌厲反擊收效極佳，不過國米最擅長始終係防守，教練施蒙尼恩沙基崇尚「效率足球」，近15場歐聯主場，有11次成功保持不失球，等待機會一擊即中。事實上，國米面對風格進取嘅西甲球隊特別穩陣，近6次歐洲賽主場對西甲兵，總入球全開2球或以下。

國際米蘭今場最大隱憂，係阿根廷射手拿達路馬天尼斯因傷上陣成疑，施蒙尼恩沙基賽前大放煙幕：「佢傷勢唔嚴重，有機會上陣，但唔得機會多過得。」國米喺8強兩回合都係靠拿達路馬天尼斯入波淘汰拜仁慕尼黑，如果呢位箭頭缺陣，將大大削弱國米入球能力。

至於巴塞火力本身極強，不過首回合所見，球隊踢法被國米嘅快速反擊克制，吸取教訓後今場肯定會特別謹慎，要確保後防唔會真空，將會減慢進攻速度同縮後防線，而且射手羅拔利雲度夫斯基仍然養傷，想擊破國米防線唔容易，雙方拉鋸機會甚高，3/3.5球嘅入球細值得捧場。

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