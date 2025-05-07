國米加時絕殺巴塞　率先打入歐聯決賽

周三(7日)歐聯4強次回合，國際米蘭主場出擊，驚險補時逼和巴塞隆拿3比3，最終國米加時反勝4比3，兩回合合計贏7比6，繼2023年後再次打入決賽。雙方大踢悅目進攻足球，上演瘋狂入球騷，兩回合總共出現13個入波，追平歐聯4強史上最多入球紀錄，絕無悶場，球迷叫好。

國際米蘭首回合作客領先2球，被巴塞隆拿逼和3比3，今仗出現類似劇本，呢支意甲勁旅又係先入2球，開賽21分鐘由趕及傷愈復出嘅拿達路馬天尼斯射入打開紀錄，呢位阿根廷國腳今屆已有9球進帳，追平2002/03年球季同胞基斯普嘅紀錄，成為國米史上單屆歐聯最多入波球員之一。

臨完上半場，拿達路馬天尼斯殺入禁區被對手古巴斯剷跌，球證睇完VAR後判罰12碼，查漢奴古主射入波，協助國米上半場領先2比0。

換邊之後，形勢出現大逆轉，巴塞隆拿由艾利加西亞、丹尼爾奧莫各建一功，迅速扳平2比2，值得一提，2個入波都來自謝拉特馬田助攻，呢位西班牙左閘以23歲零69日成為歐聯史上單場4強貢獻2次助攻嘅第4年輕球員。

比賽末段出現戲劇性發展，87分鐘拉芬夏比洛尼射入為巴塞隆拿反超前，以為晉級在望，其後隊友拉明耶馬射門中柱彈出，為出局埋下伏線。補時3分鐘，國米中堅法蘭斯高阿沙比射成3比3需要加時決勝負。

國際米蘭憑後備上陣嘅中場大衞法迪斯射入致勝1球，率先打入決賽。雙方兩回合總共製造13個入波，追平歐聯4強史上最多總入球紀錄，原紀錄係2017/18年球季，利物浦同樣總比數7比6淘汰羅馬。

國際米蘭打入歐聯決賽後，將會同巴黎聖日耳門對阿仙奴嘅勝方爭冠軍，國米2023年決賽不敵曼城，今屆能否一嘗冠軍滋味，大家拭目以待。