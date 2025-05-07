【賽後解碼】老而彌堅！國米73歲防線孖寶成晉級關鍵

恩尼森馬(左)及法蘭斯高阿沙比(右)今場表現大勇。(Getty Images)

國際米蘭喺歐聯4強次回合加時以4比3擊敗巴塞隆拿，「73歲防線孖寶」成為大功臣，37歲中堅法蘭斯高阿沙比補時入波扳平3比3固然關鍵，36歲門將恩尼森馬屢救險球亦極之重要，呢位瑞士鋼門即使失3球，仍然當選今場最佳球員，可見如非佢把關得力，國米已經出局。

法蘭斯高阿沙比屬於雙方今場最大年齡正選球員，但仍然有心有力，防守稱職之餘，後上攻門亦非常有威脅，包括51分鐘接應罰球頂入，但因為越位被判無效，如果呢球入咗，國米就可以領先3比0，應該唔會出現加時。

踢到補時3分鐘，法蘭斯高阿沙比變身前鋒，走到對方禁區，傳應杜費斯右路傳中，射成3比3，呢位37歲老將踢足120分鐘瞻前顧後，體力更勝唔少年輕球員。阿沙比曾經患睪丸癌，成功戰勝病魔，加上今仗建奇功，堪稱為奇迹製造者。

至於恩尼森馬首回合不幸擺烏龍，並冇影響今仗發揮，有7次成功撲救，包括撲出艾利加西亞近門必入波，演出如有神助。賽後佢喺社交網話：「極之神奇一夜，我哋晉級決賽。」國米2年前以5,200萬歐元將奧拿拿出售畀曼聯，僅用675萬歐元向拜仁慕尼黑收購恩尼森馬，呢單交易簡直係完美。