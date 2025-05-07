苦等兩年的勝果！姬維杜娃產後復出終贏波

兩屆溫網女單盟主姬維杜娃終於迎來「生B」後復出的首場勝仗，她周二（6日）在羅馬網賽首圈以直落兩盤闖關，這個勝果苦等了兩年。

35歲的捷克名將姬維杜娃以7比5、6比1戰勝了羅馬尼亞的貝格，結束了今季4連敗的頽勢，並順利躋身女單次圈，這是她自休戰15個月兼誕下兒子Petr之後，重返賽場上的首勝，上一場勝利要追溯到2023年。

「第一場勝利竟然就在這裡，我從來在這裡都沒有打出好水準，當然這一刻的感覺比起輸波好得多。」先後在2011及2014年贏得溫網冠軍及曾高居世界第2的姬維杜娃賽後坦言:「我本身同自己講有95%不會再回來(賽場)，因為當時我覺得網球對我來說已足夠了，亦沒有太多可以做到，所以我們決定生孩子。」她提到復出的原因：「（生B後）我沒有說什麼，因為還未完全恢復，但產後終於能做一點事情時，我打了一陣網球，感覺很好，我當時笑了，每次擊球都很流暢，我都忍不住想，Wow-它還在。」

下仗將面對世界排名36的突尼斯名將積芭。姬維杜娃爭取自2015年躋身8強後，首次在羅馬取得兩連勝。