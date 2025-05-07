屯門班霸試圖破壟斷　 可藝中學以速度挑戰列強

嗇色園主辦可藝中學由2017年起，於屯門區學界賽穩坐首席至今，實現5連霸偉業！今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」再度出擊，處於C組將挑戰拔萃男書院及喇沙等學界勁旅，可藝男籃能否炮製驚喜，打破九龍區壟斷局面，值得大家期待！

王誠宇信師弟學有所成

可藝於今屆精英賽第2階段出局，止步於12強，未能成功突破上屆8強成績，新任隊長王誠宇承認球隊變陣後風格截然不同，「整體打法傾向快節奏，防守策略亦與往年不同。雖然大家都逐漸適應，但部分球員未能處理臨場壓力，亦有大小傷患纏身而影響發揮，導致12強未能發揮出應有水準。」

不過，王誠宇相信一班師弟已有所成長：「今年有很多師弟加入，輪換球員增加、整體實力提升不少，加上大家跑得射得，有信心在快節奏的Panasonic學界籃球邀請賽與九龍區強隊對抗，希望爭取出線4強！」

身為球隊精神領袖，司職小前鋒的「誠宇」勉勵隊友做足準備，「賽事每場只有2節，時間很快就過去，要把握站在場上的時間爭取表現。」對於首階段就要硬撼剛在精英賽封王的男拔，他直言未感太大壓力：「畢竟賽事節奏明快，所以場上變數較大，只要打出我們的進攻水準，相信能與男拔不相伯仲。」

可藝男籃

教練：梁民熊

隊員：王誠宇、張智皓、陳俊濠、陳建成、陳日朗、張漢楀、冼天諾、黃丞焌、劉竣安、白雲鵬、張鉦泰、林嘉軒、姜文悅、官俊希、方梓聰

本學年成績：學界屯門區男甲冠軍

打氣口號：堅毅卓絕

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王