威廉斯不敵趙心童借酒消愁？即進行眼部手術

50歲的桌球傳奇威廉斯在世錦賽不敵中國的趙心童，屈居亞軍，被粉碎爭取生涯第4冠的好夢，賽後不久即到酒吧「飲兩杯」，隔空答謝球迷支持；即將要進行眼部手術。

「金左手」威廉斯一向都風趣幽默，他於2018年奪冠後「脫衣找數」一幕仍讓球迷津津樂道，而他賽後不久即更新其社交平台，上戴了一張在更衣室假扮向趙心童揮拳的相片，並帖文:「看看我向這個幸運的小xxxxxx揮拳。」而捧着冠軍獎盃的趙心童亦相當配合，非常搞笑。

隨後他又上戴了另一張自己拿着兩杯黑啤的圖片，看來相當滿足並寫着：「多謝大家這17天的支持，現在終於可以飲勝了。」然後在凌晨零時23分他再更新，今次上戴了一盤烈酒並分享道:「最後一轉，我要瞓覺了。」

這位威爾斯名將近年一直受到眼疾困擾，更曾透露在他眼裡一切都變得模糊，而他於世錦賽後將會進行更換晶體手術，他在決賽前則說笑地說:「自己的克魯斯堡球場的表現，我決定不接受手術，我覺得要退回晶體手術的訂金。」手術已預計在下月進行。

其實，威廉斯賽後除了讚揚趙心童之外，也認為這位中國巨星的誕生，對桌球壇都具有很大意義，「趙的勝利對這項運動來說意義重大，可能打開所有領域的閘門，我們有一位新的超級巨星，這正是桌球界所需要的。」他續稱:「他擊敗了所有人，包括奧蘇里雲及我，或者他可能統治比賽，或者至少可與卓林普及奇倫威爾森一較高下。」