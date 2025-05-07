咖喱仔大腿拉傷　畢拿聯手希特勇士G1擊退木狼

NBA西岸4強，勇士香港時間周三（7日）作客面對木狼，上半場就有史提芬居里因傷提前離場，最終仍以99：88取勝，系列賽領先1：0，這亦是NBA史上首次，季後賽第2輪首戰全部客隊（較低排名種子）取勝。

上場轟入33分、協助勇士對火箭「搶7戰」驚險過關的射手布迪希特今場正選上陣，他卻因為着錯褲只打1分鐘就緊急返回更衣室換褲，勇士亦因而浪費了一次暫停機會，首節以18：20落後木狼。

勇士「搶7戰」後休息不到24小時就要出戰西岸4強G1，37歲史提芬居里上陣13分鐘就因左大腿拉傷退下火線，上半場勇士憑積蒙格連攻入16分，領先44：31。木狼當家球星安東尼艾華士手感冰冷，8射0中僅靠罰球得1分。

勇士第3節拉開至80：60，木狼第4節反擊，一度力追至個位數分差，但勇士憑占美畢拿和布迪希特等人得分穩住勝局，以99：88先拔頭籌。

今場勇士4人得分上雙，占美畢拿上陣41分鐘貢獻20分、11個籃板、8次助攻，布迪希特24分8籃板，積蒙格連和受傷的史提芬居里各得18和13分。木狼方面，艾華士攻入全隊最高23分，另搶得14個籃板。

占美畢拿曾稱自己是史提芬居里的「羅賓」，積蒙格連賽後訪問時表示：「今場占美畢拿成了蝙蝠俠，而管家阿福（布迪希特）就成了羅賓。」布迪希特則笑言自己才是拯救了球隊的蝙蝠俠，畢拿則繼續做他的羅賓。畢拿則不忘取笑布迪：「你今場又有好表現了，除了開場時發生的蠢事。」

另外勇士主帥卡爾賽後稱史提芬居里明日將接受MRI檢查，但預計他下場很大機會不上場：「我們會準備好他缺陣的部署，畢竟大腿受傷都很難想像他能打吧。」

同日，溜馬以120：119險勝騎士，溜馬的哈利貝頓在比賽尾段2罰中1後自己搶到進攻籃板，並在最後1秒轟入「三分彈」率隊反勝，令他成為NBA 20年來首位搶得自己罰球進攻籃板後以三分波致勝的球員。