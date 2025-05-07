C朗賓施馬正面交鋒　艾納斯大騷哥利氹粉絲

沙職上演星級對決，艾納斯主場迎戰伊蒂哈德，兩大沙職豪門正面交鋒，伊蒂哈德現時喺榜首一枝獨秀，不過近況飄忽，作客表現更加打折扣，今場難佔甜頭；艾納斯聯賽落後太多，爭標機會渺茫，但相信仍會全力爭勝，向主場球迷交代，問題係佢哋後防不穩，全靠強勁攻力彌補，加上近3場全開4球或以上，3.5球入球大屬明智之選。（Now 633周四凌晨2時直播）

艾納斯上場喺亞冠精英盃4強出局，聯賽又落後伊蒂哈德8分排第3，本土盃賽亦於較早階段出局，巨星C朗加盟至今仍未贏過重要錦標，當日亞冠盃落敗後，佢喺場中間自言自語，失落痛苦表情令見者心酸，依家回師本土聯賽主場迎戰「1哥」伊蒂哈德，雖然爭標機會已經好微，但相信佢哋仍會全力搏殺，踢番場好波向觀眾交代。

沙職聯賽尚餘5輪，伊蒂哈德領先次席希拉爾6分，爭標形勢大好，不過佢哋近況時好時壞，特別係近4場聯賽作客僅得3和1負未贏過，要喺艾納斯身上全取3分，有一定難度，但考慮到兩隊攻力強勁，包括兩位前皇馬前鋒C朗同賓施馬正面交鋒，雙方踢法同樣有前無後，預計入球唔會少，大家等睇入球騷。

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