艾殊利高爾：阿仙奴作客要逆轉大巴黎唔易

所有目光都將集中在巴黎的王子公園球場上演的歐聯4強次回合，巴黎聖日耳門和阿仙奴皆試圖在史上第2次入歐聯決賽。

阿仙奴曾經在巴黎輸掉他們至今唯一的一場歐聯決賽，當然不會希望這代表是今場比賽的不祥之兆。

4強首回合是一場高強度兼緊湊的比賽，巴黎聖日耳門最終於倫敦小勝1:0，這個戰果意味兩隊仍然有不少的可能性。

這支法國班覇希望通過淘汰第3支英超球隊而殺入決賽，但將要擔心奧士文尼迪比利的健康狀況。這位法國球星在首回合戰至第70分鐘時，疑因腿筋受傷而被換出，並缺席球隊在周末輸給斯特拉斯堡的聯賽。作為球隊今季的最佳射手，如缺陣對主場的大巴黎將巨大損失。

在聖日耳門可能失去一名關鍵球員的同時，阿仙奴則有湯馬士柏迪刑滿復出。他上仗的缺陣對阿仙奴造成明顯影響，特別是在巴黎聖日耳門入球的過程中，其中場出現了大量空檔。

他的復出將允許迪格蘭賴斯在場上壓得更前，並支援馬田奧迪加特進行阿仙奴喜歡的高壓逼搶風格，這是在酋長球場時並未完全展現的一面。

兵工廠近4場歐聯作客比賽全勝，但自從首輪與阿特蘭大打和0:0以後，每場作客賽事均有失球。

有一項對阿仙奴不利的數據，就是他們從未在主場首回合輸波後，成功在次回合逆轉晉級。

阿仙奴有能力改變比賽的局勢，但我認為巴黎聖日耳門目前的些微優勢，將為他們帶來回報，最終在次回合再次小勝，以2:0的總比數晉級決賽。