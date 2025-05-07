阿仙奴作客硬淨唔赦PSG　讓客[+1]值博

歐聯4強次回合，巴黎聖日耳門（PSG）返主場再鬥阿仙奴。法甲盟主PSG首回合小勝1比0，不過射手奧士文尼迪比利有傷在身或影響攻力，而且今場唔輸就晉級決賽，為保優勢隨時踢得更保守，「兵工廠」今屆客場硬淨，背城借一下絕對唔赦PSG，必捧讓球客勝（+1）。（Now 643周四凌晨3時直播）

兩隊實力勢均力敵，首回合無論射門次數，抑或控球比率都非常接近；PSG能夠贏波，很大程度上趁阿仙奴一時精神唔集中，開波4分鐘迅速入波打開紀錄，此後雙方互有攻守，屬於五五波。

不過首回合一箭定江山嘅射手奧士文尼迪比利，就喺嗰場拉傷右腳腿筋退下火線，雖然傷勢唔算嚴重，可望繼續披甲，但點都會有影響。呢位法國國腳今季為PSG各項賽事上陣45場，攻入33球並有12次助攻，包括歐聯入8球及3次助攻，如果佢唔夠弗，PSG攻力自斷半臂，既然有1球優勢，倒不如先加強防守。

另邊廂，阿仙奴吸取首回合初段遭對手偷襲嘅教訓後，今場造訪巴黎，應該會先求站穩陣腳，畢竟只係落後1粒，絕非世界末日，睇準機會先拮佢一刀，戰意唔使懷疑。查實「兵工廠」今屆歐聯客場表現硬淨，6場作客取得4勝1和僅1敗，包括8強次回合造訪衞冕嘅皇馬贏2比1，唔講得笑，讓球客勝（+1）咪錯過。

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