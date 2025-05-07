重返曼聯？安東尼用一句暗寸紅魔鬼

安東尼馬菲奧斯今年1月底被曼聯外借去貝迪斯後，獲得重生頻頻建功，表現如有神助，呢位25歲巴西翼鋒出席電視清談節目時，話加盟貝迪斯係自己一生最佳決定，擺明唔想重返紅魔鬼。

安東尼上場西甲對愛斯賓奴，射入世界波絕殺對手，近4仗有3球進帳，迅速成為球隊靈魂人物，佢出席由阿根廷名宿華丹奴主持嘅清談節目，分享近幾個月心路歷程話：「加盟貝迪斯係我一生最佳決定，真係好開心，當感到高興，好事自然會發生，效力貝迪斯感覺非常愉快，終於可以享受足球，雖然唔知將來會發生咩事，但我想留喺一個快樂地方。」

根據安東尼言之下意，明顯希望曼聯將佢正式出售，或者繼續外借畀貝迪斯，盛傳紅魔鬼要求5,000萬歐元(約4.4億港元)轉會費，但貝迪斯要取得下屆歐聯入場券，先至有能力負擔呢個價錢。

另外，貝迪斯官網將安東尼加盟以來嘅表現，同皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞做比較，顯示安東尼更勝呢位巴西同胞，佢為貝迪斯上陣20場入7球及4次助攻，同期「小雲」為皇馬踢24場入5球及3次助攻，暗示安東尼有能力問鼎金球獎及世界足球先生。