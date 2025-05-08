巴黎聖日耳門再贏阿仙奴　同國米爭冠軍

歐聯決賽戲碼出爐！法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)喺周四(8日)凌晨歐聯4強次回合，主場2比1再挫阿仙奴，兩回合合計贏3比1，時隔5年再闖歐聯決賽。PSG將會喺6月1日凌晨，同國際米蘭喺慕尼黑決戰，力爭球會史上首個歐聯冠軍。

阿仙奴今場開局氣勢逼人，PSG門將基安盧基當拿隆馬喺8分鐘內，先後神救加比爾馬天尼利同馬田奧迪加特兩個「必入球」。主隊捱過難關後開始反攻，基華拉斯基利亞曾射中柱，27分鐘法比安彭拿截到阿仙奴解圍，禁區頂窩利轟入世界波領先。

兩隊下半場互有攻守，69分鐘PSG獲得12碼，域天拿操刀被大衞拉耶撲出，不過佢哋3分鐘後即由夏基美妙射拉開到2比0。阿仙奴仍未放棄，布卡約沙卡76分鐘追番1球，可惜佢之後有空門失機，最後階段反撲亦有心無力，PSG得以「雙殺」阿仙奴入決賽。

今次係PSG史上第2次殺入歐聯決賽，2020年佢哋有基利安麥巴比同尼馬壓陣下，以0比1輸畀拜仁慕尼黑，今屆有機會首嘗稱霸歐洲滋味。PSG喺決賽嘅對手，係早一日淘汰巴塞隆拿嘅國際米蘭，兩大勁旅過去從未喺歐洲賽事碰頭，令呢場決戰新鮮感十足。

PSG教練安歷基賽後表示：「今場係我哋今屆最難捱嘅一場，阿仙奴踢得好好，但兩回合計我哋入更多波，所以絕對值得入決賽。足球冇邏輯可以，我由第1日執教PSG開始，已經定下幫球隊創造歷史嘅目標，幫PSG贏得第1個夢寐以求嘅歐聯冠軍！」