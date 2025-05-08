當拿隆馬隻手遮天　阿迪達：最佳門將主宰勝負

巴黎聖日耳門(PSG)相隔5年再入歐聯決賽，意大利鋼門基安盧基當拿隆馬居功至偉，呢個神龍喺兩回合表現「隻手遮天」，令阿仙奴雖然有高達5.11嘅xG(預期入球)，但最後只係入得1球。阿仙奴領隊阿迪達賽後表示，「最佳門將」當拿隆馬係勝負主宰。

當拿隆馬喺首回合兩救單刀，為PSG保住1比0優勢，今場佢頭8分鐘已左飛右撲，先擋出加比爾馬天尼利近門撞射，再救出馬田奧迪加特嘅貼柱狂抽；下半場早段又飛身托出布卡約沙卡死角熨射。數據顯示，阿仙奴今場有3.14xG，係PSG今屆歐聯「最危」一仗，兩回合計阿仙奴有5.11xG，意味當拿隆馬瓦解咗大約4個「預期入球」。

阿迪達賽後表示：「歐聯係講究兩個禁區嘅主宰，即係前鋒同龍門，PSG喺兩個回合都優勝過我哋。呢兩場嘅最佳球員係當拿隆馬，亦係勝負嘅關鍵，我哋同決賽嘅距離，比起最終比數更加接近，遺憾我哋已經出局。」

為意大利贏過歐國盃冠軍嘅當拿隆馬，今次係首度進軍歐聯決賽，由AC米蘭青訓出身嘅佢，決賽面對國際米蘭特別有意義，當拿隆馬表示：「我非常激動，早段撲出奧迪加特射門係好漂亮，我有做門將嘅天賦，亦不斷尋求進步。我好了解國米，相信我哋會合演一場精彩決賽。」