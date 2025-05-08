港超聯U22聯賽足總盃　4強演「南北大戰」

「港超聯U22聯賽足總盃」周三（7日）晚上正式展開，分別在將軍澳足球訓練中心（FTC）及九龍灣公園，各舉行兩場半準決賽，其中冠忠南區和北區在九龍灣公園，分別擊敗港會及大埔，將於4強正面交鋒。

九龍灣公園頭場由港會鬥冠忠南區，港會派出陳灝、麥美倫及斯特芬等人擔正，南區則有黃浩然、李嘉耀、艾華及趙聡悟等港超兵坐陣。

31分鐘，趙聡悟推大位起腳，港會遲遲未能解圍，游卓峰混戰中射成1比0，54分鐘，趙聡悟接應艾華傳中，門前撞入為球隊擴大比數，4分鐘後，輪到港會攻勢，申在鎬傳入禁區，彬尼撞前，歷祈活門前加多腳，為球隊追回較接近紀錄，戰至末段，素朗臣疑似在禁區內被沈朗拉跌，但球證未有表示，最終南區以2比1險勝港會。

尾場就有大埔鬥北區，「綠戰士」安排李樂謙、奇雲巴迪及峇夏比等港超兵出任正選，北區則由張桂華把關，基拿美鎮守中路，古杜拉負責攻堅。

上半場31分鐘，古杜拉遠射攻破戴廷匡十指關，為北區先開紀錄，但13分鐘後，大埔憑宏愷志接應李樂謙傳中撞入追成平手。北區50分鐘由班哲文攻入遠射，再度領先，不過「綠戰士」完場前順利追平，張志昊傳入禁區，尼高拉斯門前頂成2比2，雙方直接以互射12碼分勝負，兩隊頭4輪各有1人射失，直到第5輪，鄭子森起腳被張桂華救出，基拿美則一射中鵠，結果北區12碼贏4比3，總比數以6比5力挫大埔，晉級4強，將於5月14日晚上8時30分在九龍灣公園，與南區爭入決賽。

同日FTC舉行另外兩場8強，傑志和東方分別以5比0及1比0，擊敗標準流浪及理文，兩隊會在5月14日晚上6時30分於九龍灣公園，爭奪決賽資格。