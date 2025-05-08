港會7人賽　香港U22決選名單出爐

港會7人賽將於本月16日展開，足總周四（8日）公布U22大軍決選名單，其中效力葡超球會艾馬多拉C隊的外流兵蔡駿宏有份入選。

是次決選名單共有10人，包括理文門將潘尚希，場區球員就包括上屆有份入選的陳浩嘉，及多位效力港超球會的小將，包括曾俊軒 、詹皓臻、羅焯熙及鄧筵霑等，值得一提的是，此前外流至葡超球會艾馬多拉，為C隊征戰地區聯賽的蔡駿宏（Jovan）亦被列入決選名單，是次為這位司職中場的19歲小將首度獲召。

首度打入港會7人賽決選名單的理文羅焯熙（阿Mo），表示相當期待與一眾歐洲勁旅梯隊對碰：「我第一次踢港會七人賽，可以同一班歐洲頂級球隊嘅年輕球員同場，對我嚟講係個好難得嘅機會去累積經驗，特別期待同英超球隊李斯特城交手，希望可以交到好表現。」

在港會7人賽被編入B組的香港U22，將於本月17日先後硬撼李斯特城、阿爾克馬爾及港會，據悉賽前U22將會有兩課操練。

香港U22決選名單如下：

守門員：潘尚希 (理文)

場區球員：蔡駿宏 (艾馬多拉)、陳浩嘉、曾俊軒 (港會)、詹皓臻、羅焯熙、鄧筵霑 (理文)、何東霖、西施文樂宜、湯允禧