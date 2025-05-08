青中女籃乘勇態出戰Panasonic　星級陣容速度火力俱備

青中女籃去年精英賽8強止步，今年成功闖入4強，進軍啟德新場館，最終勇奪季軍。青中迎來收成期，主力愈有大將之風，在「Panasonic學界籃球邀請賽」有望打出驚喜。

青中以元朗區冠軍之姿出戰精英賽，8強力挫港九區D1冠軍英華女學校，時隔兩年重返4強，雖以5分不敵裘錦秋中學（葵涌），但最後以62比59險勝女拔奪得季軍。

陣容方面，今屆青中整體速度更快，進攻火力亦比去年強橫，隊長兼射手林卓童精英賽表現相當搶鏡，包辦「三分王」和「偷波王」獎項，與季軍戰轟入28分及11個籃板的陳芷盈，雙雙入選全明星隊。其餘正選球員何桂瑩、易卓彤和Gurung Dristi全部身高逾1米7，有助球隊鞏固籃板，陣地戰亦可作高低位配合。

青中乘勇出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，於女子Y組重遇精英賽第一及第二階段對手九龍真光中學和寶覺中學，隊長林卓童盼望帶領球隊突圍而出：「精英賽證明青中是永不放棄的球隊，希望今年成績比上年更進步，以打入4強為首要目標。」

文：余樂詩

青中女籃球隊資料

教練：黃琪琪

隊員：潘希頤、黎晴晴、劉芷君、陳希嵐、張曉晴、何桂瑩、林卓童、陳芷盈、易卓儀、易卓彤、Gurung Dristi、袁心柔、黎芷萱、巫愷彤、張凱淳、李卓桐

本學年成績：學界元朗區D1冠軍、精英賽季軍

打氣口號：加油！青中！

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王