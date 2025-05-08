法國新一哥　迪比利超越麥巴比

奧士文尼迪比利(右)今屆歐聯已入8球及4次助攻。(Getty Images)

巴黎聖日耳門(PSG)喺歐聯4強次回合以2比1擊敗阿仙奴，打入決賽，剛傷愈嘅翼鋒奧士文尼迪比利即使後備上陣，仍然貢獻1次助攻，今屆已創造12個入球，打破基利安麥巴比嘅紀錄，成為PSG史上單屆歐聯創造最多入波嘅球員，被球迷捧為法國新一哥。

PSG兩年前向巴塞隆拿收購奧士文尼迪比利，接替當時離隊嘅球王美斯，原本並唔受睇好，因為呢位即將28歲嘅「壞孩子」過去出現唔少紀律問題，水準亦唔穩定。不過，隨住麥巴比上年夏天離隊，迪比利成為鋒線新核心，佢似乎知道自己責任重大，愈戰愈勇，今季為PSG上陣46場入33球及13次助攻，包括歐聯有8球進帳及4次助攻，換言之創造12個入球，超越麥巴比2020/21年球季歐聯為PSG創造11球嘅紀錄。

最諷刺係基利安麥巴比不惜同PSG反面，都要轉投皇馬，希望一嘗歐聯冠軍滋味，但「銀河艦隊」卻8強出局，反而PSG已晉級決賽，如果最後捧盃，「麥總」就更加尷尬。

此外，麥巴比今季曾以要適應新球會為理由，拒絕為法國踢歐國聯，引起領隊迪甘斯不滿，雖然兩人最後冰釋前嫌，但麥巴比責任心備受外界質疑，唔少球迷認為迪甘斯應該重用奧士文尼迪比利，唔好畀「麥總」獨大。