PSG「四殺」英超球隊　安歷基一句話暗寸C朗

巴黎聖日耳門(PSG)喺歐聯4強「雙殺」阿仙奴，今屆賽事贏過晒4支英超球隊，成績「含金量」極高，周四(8日)55歲生日嘅教練安歷基收到最佳生日禮物，佢不忘自嘲話，法甲只係「農民聯賽」，暗寸曾批評法甲水平低嘅人士，包括C朗。

PSG今屆歐聯初期表現欠佳，幾乎出唔到線，其後愈戰愈勇，包括「聯賽階段」以4比2擊敗曼城，16強淘汰奪標熱門利物浦，8強踢走阿士東維拉，加上4強兩回合都擊敗阿仙奴。換言之，贏晒來自世界最強聯賽英超嘅4支勁旅，盡顯霸氣，並成為首支單屆歐聯取得10場勝仗嘅法國球隊。

法甲一向被指水平低過英超、西甲、意甲及德甲4大聯賽，葡萄牙球王C朗甚至指沙特聯賽水平仲高過法甲，PSG進身歐聯決賽，為法國球壇爭一口氣，賽後安歷基大方自嘲話：「法甲只係農民聯賽，你知道我哋係農民聯賽。」令睇唔起法甲嘅人士鴉雀無聲。

值得一提，今屆歐聯決賽PSG對國際米蘭，屬於賽事史上第2次「法意對決」，上次係1993年馬賽以1比0擊敗AC米蘭。