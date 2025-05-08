畢爾包絕地狂攻啱胃口　曼聯磨利刀大顯身手

歐霸盃4強次回合重頭戲，曼聯主場迎戰畢爾包，西甲球隊畢爾包首回合大部分時間踢少1人，導致慘敗0比3，今仗惟有豁出去搶攻，力爭盡快收復失地，但主攻嘅同時，防線難免比較空虛，相信曼聯會有唔少反擊機會。「紅魔鬼」喺奧脫福球場表現進取，近4場歐霸盃主場總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 643周五凌晨3時直播）

曼聯上場英超又輸1場，以3比4不敵賓福特，皆因主帥魯賓艾摩廉派出多位小將應戰，明顯已「放棄」聯賽，專注爭奪歐霸盃錦標，相信今仗會強陣出擊，演出將會反彈。雖然「紅魔鬼」有3球在手，但艾摩廉崇尚進攻戰術，預料唔會死守，反而會再爭取入波，令對手無法翻身。

事實上，曼聯主場出戰歐霸盃充滿霸氣，包括大炒另一支西甲球隊皇家蘇斯達4比1，以及贏另一支4強分子波杜基林特3比2，有力再次攻入畢爾包大門。不過，「紅魔鬼」防線唔多穩陣，近4場歐霸盃主場都有失波，加上中堅馬菲斯迪歷特受傷，門將奧拿拿經常犯錯，後防有暗湧。

另邊廂，畢爾包上場西甲同樣收起多位主力，留力今仗搏殺，雖然伊拿基威廉斯同尼高拉斯威廉斯都未有進入大軍名單，仍有辛拿迪壓陣，攻力仍可。其實呢支西班牙巴斯克地區勁旅首回合初段演出更勝對手，但因為中堅丹尼爾維維安踢到35分鐘被逐，打亂教練華爾維迪部署，令形勢逆轉，今仗11人打11人，未必輸蝕，尤其是背水一戰情況下，球員鬥心一定強，勢必主動搶攻。

不過，丹尼爾維維安停賽，由25歲嘅柏利迪斯擔任正選中堅，存在隱憂，隨時令曼聯鋒線球員有機可乘，最好博入球大。

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