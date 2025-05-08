香港金牛官宣4人離隊　許烜行：感謝球隊大家庭支持

香港金牛籃球隊周四（8日）宣布，包括李禹豪、陳雨生、楊凱及香港球員許烜行共4名球員離隊，為金牛效力兩個賽季的「阿行」表示，感激球隊大家庭給予他超出預期的愛和支持，他亦指下季不會留效康仁福建，至於將會新加盟的球隊則暫時未有透露。

香港金牛籃球隊成立後，許烜行與楊睿騏和梁兆華等港將一同加盟成為首批球員，「阿行」為踏上職業球員之旅放棄教師工作，直言「不想後悔一生」，如今經歷兩個NBL賽季後宣布離隊。期間許烜行隨隊於去年奪下NBL總冠軍，即使出場時間有限，但他表示獲益良多，亦趁機向球隊深情告別：「我很感激過去兩個賽季有金牛大家庭的支持，你們所有人的愛和支持超出了我的預期，感謝你們在最美好的時光向我們分享快樂，並在我們最需要的時候給予幫助。請大家繼續支持金牛和香港籃球！」

上季休賽季期間，「阿行」隨金牛球團去到本地多間中學參加校訪，更幫助球隊進行青年軍選拔，歸咎於這一系列活動令他有感而發：「見到本地小朋友潛力好大，不論技術上或球場上的決定都比我們小時候更早熟，證明香港籃球發展得愈來愈好，前人種樹後人乘涼，好希望作為球壇的前輩可以在這些校訪，甚或教學上能幫助後輩不斷進步，同時也希望在不久的將來看見香港與亞洲其他國家的水平愈拉愈近，甚至超越他們！」他又鼓勵年輕球迷勇敢追夢：「不要看低自己的可能性，只要一天比一天努力，相信你總會達到自己的目標。」

許烜行上季以香港金牛外借球員身分加盟康仁福建，回歸甲一賽場後的他表現持續進步，季後賽更「爆seed」成為關鍵球員之一，最後成功助福建時隔10年重奪季軍，惟本人透露下季將不會留隊，而最近則有出席新球隊的訓練，「阿行」何去何從將有待新球會公布。