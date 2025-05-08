單車總會爆奧運選拔醜聞　主席被指涉嫌造假

巴黎奧運去年已曲終人散，但近日卻爆出中國香港單車總會主席梁鴻德在選拔車手參賽時，涉嫌造假的醜聞，引來各方熱話，事件中梁鴻德主席被指曾游說已有參賽資格的李思穎退出公路賽，讓後備車手梁穎儀替代，目的是令後者可以符合要求，取得女子公路計時賽的名額。雖然以上意見最終未有採納，不過梁主席的行為被指不當而遭到內部調查，而身兼港協暨奧委會副會長的立法會議員霍啟剛就事件表示，有關建議或涉及體育誠信問題。

事源去年7月2日，單車總會接獲港協暨奧委會緊急通知，由於有參賽地區缺席，香港獲遞補身份獲得一個女子公路個人計時賽的參加名額。但根據規定，參與這項目的運動員必須同時參加任何一項單車項目的運動員，而單車總會需於3天內作出決定。由於其時女子只有李思穎入選，有指梁鴻德向李思穎游說，著她假裝放棄公路名額，讓給梁穎儀，以使穎儀符合參加計時賽的資格，同時會安排梁在公路賽出賽前「詐病」，促使大會在這情況下讓思穎以後備身份代替梁穎儀出賽，以達成李思穎參加大組公路賽的意願。惟「計劃」最終因有人反對而未有實行。

梁鴻德被指在奧運選拔上造假而遭受舉報，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會於是要求，單車總會就事件成立了獨立調查小組，並對所有證據進行了研究。該小組於2025年3月21日透過視像進行了討論，最終認為有個別執委會委員但並非代表中國香港單車總會提出了更改提名的建議，代表單車總會的執委會並未對提名更改提出任何要求或建議，因為在2024年7月5日的執委會whatsapp會議，對該建議的投票結果不獲通過，因此執委會決定不採納建議。故該獨立調查小組認為事件未有違反機制。

雖然如此，單車選拔醜聞的多份內部文件，被知情者發布而惹來熱話，霍啟剛發聲言表示，獨立調查小組報告可能未有全面交代事件，事件可能涉及體育誠信問題，故此敦促單車總會重新審視事件。