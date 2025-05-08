港超聯　大師兄陳文輝投身九龍城以老帶新

新升班的九龍城自季初以來，在主教練陳銘剛指揮之下表現屢有佳作，這支港超「新力軍」多名班底皆具備港超經驗，其中36歲的前港腳陳文輝相隔4季重返頂級聯賽舞台，作為隊長的他直言感受到更大責任，希望以自身經驗助球隊於港超站穩陣腳：「細個踢嗰陣時就係『和哥』（李健和）、『宇哥』（黃鎮宇）帶住我，依家角色調番轉，我哋想幫啲年輕球員企穩陣腳，學你話齋係會有份使命感。」

司職中場的陳文輝自2019至20球季離開大埔後轉戰低組別聯賽，今季隨港甲冠軍九龍城升班並擔任隊長，告別職業生涯4年的「文輝」，坦言當初僅因一個原因驅使他放棄正職，再次踏上頂級聯賽舞台：「坦白講收到Offer嘅時候係抱觀望態度，Andrew（九龍城主席麥融斌）想我同『阿濤』（曾錦濤）幾個有經驗嘅幫啲年輕球員，等佢哋上到嚟企穩陣腳，之後考慮咗四、五日左右，就決定一齊升。」

喜見何瀧浩嚴啟倬升大港腳

直至今年初，陣中U22球員何瀧浩及嚴啟倬首度獲「大港腳」徵召出戰「省港盃」，「文輝」表示這點證明球隊「以老帶新」的方針得到認可：「可能外人睇會覺得你仲係『𡃁仔波』，但踏入職業足球應該要力爭上游，同有相應層面能力，我會覺得大家比起季初都有明顯進步，好似見到『瀧浩』（何瀧浩）、Anson（嚴啟倬）有機會入到決選，開始畀外界睇到佢哋嘅表現同努力，呢件事係實現梗當初升上嚟嘅目標。」

過去曾效力班霸南華、傑志、香港08、南區及大埔等眾多球會，由初出茅廬變成大師兄征戰港超，「文輝」不時會向陣中年輕球員交流，他形容多了份前所未有的責任：「我細個出嚟踢嗰陣時就係『和哥』（李健和）、『宇哥』（黃鎮宇）佢哋帶住我，以前係人哋帶我踢，而家喺九龍城角色完全調番轉，係我帶班𡃁仔去踢，就係我哋要幫啲後生，嗰份使命感係最大分別。」

強調身教重於言教

陳文輝作為陣中具備經驗的隊長角色，最為強調身教重於言教，盼以態度激勵年輕球員共同進步：「姑勿論踢唔踢都好，只要一日仲喺呢度，你都唔會想成為球隊嘅負擔，或者畀人覺得恃老賣老，嚟到乜都幫唔到手阻住晒。所以保持住狀態，基本上係對自己身份嘅要求同尊重，唔可以話一句『我好攰』跟住就有優待，繼續踢落去就要Keep到競技水平，如果啲𡃁仔覺得你冇料，咁點去說服人哋聽你講，某程度上想做到以身作則。」

九龍城目前於聯賽榜佔據中游位置，其中季初曾以1比1與應屆「高級組銀牌」冠軍東方打成平手，2月份更曾以3比2反勝傑志，表現驚喜。儘管球隊經驗尚淺，陳文輝仍相信這支地區球隊有力與列強抗衡：「對東方呢場波都幾深刻印象，啱啱升上嚟第一場大敗畀大埔，對住東方如果再輸三四球，可能唔知幾時先企得穩，但嗰次場波我哋捱到最後，結果令東方臨尾補時先追得和，嗰個Moment係展現咗我哋唔想輸畀強隊嘅鬥心，大家會覺得原來九龍城有能力同上半版球隊去競爭，呢件事對一隊新球隊係好大嘅強心針，我諗成績上都畀到啲驚喜或者滿足到班球迷。」

在2月面對標準流浪一役中，「文輝」攻入5年來的首球，更助九龍城逼和，他形容是額外收穫：「講真好簡單，淨係唔想今年『食白果』，冇助攻冇入波就咁完咗一季，起碼有幫到球隊手，流浪呢場攞到分係幾有滿足感，依家自己冇咁在意個人成績，主要都係諗球隊整體氣氛方向，凡事以球隊發展行先，只要有機會落場踢，我都會想繼續幫球隊爭分贏波，足球員一定係咁嘅心態。」

等適合時機轉職教波

談到未來發展方向，港超中不乏球員兼任助教的例子，而九龍城作為重視培養本土新生代，及致力推動青訓的地區球隊，本身亦任教聖若瑟書院足球隊3年的陳文輝，就期待能在適合的時機，將自身經驗投入到教練工作中：「自己教波資歷仲係好新，喺聖若瑟嗰度就會睇『基哥』（朱兆基）同『嘉緯』（林嘉緯）係點教，作為教練有啲嘢應該點樣處理，當你踢波好多時係用行動去表達，教波就要學識用把口交代清晰，呢啲就慢慢一路睇一路學。始終都有番咁上下年紀，都會開始要諗點樣行，如果球會畀機會又需要我，都想幫啲年青球員，當然教波方面要配合球會去度吓，做教練又係另一種挑戰。冇踢咁耐有機會做番自己鐘意嘅嘢，最緊要Enjoy，享受當下。」

陳文輝Profile

出生日期：1988年6月19日（36歲）

身高：1米81

司職：中場

球衣號碼：9

曾效力球隊：香港08、太陽飛馬、傑志、南區、大埔（只列部分）

現效力球隊：九龍城